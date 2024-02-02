الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 49 تعديا على الأراضي الزراعية بـ3 مراكز في أسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

أوضح محافظ أسيوط، أنه جرى إزالة 43 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمراكز ساحل سليم والغنايم والفتح بإجمالي مساحة 1761 متر مربع مباني و2 قيراط و12 سهم زراعة، فضلا عن إزالة 6 حالات تعد على أراضي زراعية خاصة بمساحة 526 مترا مربعا.

إزالة جميع صور وأشكال التعديات

أشار إلى أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الموجة وحتى الأن بلغ 271 حالة إزالة، منها 222 حالة مباني بإجمالي مساحة 18687 متر مربع و38 حالة زراعة بإجمالي مساحة 317 فدان و20 قيراط، و11 حالة على أراضي زراعية خاصة بمساحة 993 مترا مربعا.

أكد المحافظ على متابعته المستمرة لسير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة، لافتًا إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

كان اللواء عصام سعد قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية وعلى مدار أشهر "يناير، فبراير، مارس، أبريل" وبدأت المرحلة الأولى السبت 27 يناير الماضي، وتستمر حتى 16 فبراير الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملات المرحلة الأولى الموجة الـ 22 لإزالة التعديات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب

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