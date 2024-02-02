الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي أعضاء "النواب" و"الشيوخ" لبحث مطالب المواطنين

جانب من لقاء محافظ
جانب من لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن هناك تعاون مستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة لأننا جميعا شركاء نعمل بكل الجهد لتحقيق مطالب واحتياجات أهالينا.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى مساندة أجهزة المحافظة لجميع البرلمانيين لإعلاء شعار خدمة المواطن وإرساء قواعد دولتنا الحديثة تحت القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان محافظ أسيوط، قد التقى أعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ، حيث التقى كل من النائب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب اللواء يونس الجاحر، والنائب إيراهيم نظير، والنائب محمد حمدي دسوقي، والنائب الدكتور حسام حلمي ماضي، والنائب أحمد حسين جودة، والنائب حمادة زهير فولي، والنائب محمد عيد عبدالجوادن والنائب الحسيني جلال، والنائبة صفاء عيادة، أعضاء مجلس النواب، والنائب مصطفى كحيلي، والنائب عادل حجازي، أعضاء مجلس الشيوخ. 

تكاتف الجهود لدعم المبادرات التنموية

وأكد المحافظ، أن هذه اللقاءات هي بمثابة قنوات للتواصل المستمر بين الجانبين التنفيذي والشعبي بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم خلال الفترة المقبلة وتحسين الأحوال المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أهمية تكاتف الجهود لدعم المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها بكافة القطاعات وتفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبناها رئيس الجمهورية وتوليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة تنموية بتضافر جهود جميع أبناءها والتنسيق والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والشعبية.

وتناولت اللقاءات المتعددة استعراض عددًا من الموضوعات والملفات الهامة ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية بكافة القطاعات كما شمل العديد من الملفات والمطالب الملحة في معظم القطاعات الحيوية ومنها مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والطرق وموقف المشروعات والمبادرات القومية على أرض المحافظة ومنها مبادرة "حياة كريمة" و"تطوير الريف المصري".

جدير بالذكر، أن محافظ أسيوط، يلتقي بشكل دوري بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالبهم واستعراض ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية على أرض المحافظة فضلا عن بحث طلبات واحتياجات أبناء المحافظة في حضور بعض التنفيذيين.

جانب من لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
جانب من لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
جانب من لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
جانب من لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
جانب من لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
جانب من لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
جانب من لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
جانب من لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة اللواء يونس الجاحر والنائب محمد حمدي دسوقي

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