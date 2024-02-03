انطلاق معسكرات التدريب وفعاليات الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط الأهلية

تنطلق معسكرات التدريب وفعاليات الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط الأهلية، غدًا الأحد، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والمقرر استمرارها من يوم الأحد 4 وحتى الخميس 8 فبراير 2024، وتشمل مجالات الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية.



وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى حرص الجامعة على دعم وتشجيع الأنشطة الطلابية داخل الجامعة الأهلية، وإتاحة الفرصة لطلابها لتنمية مواهبهم وإبراز العناصر المتميزة في مختلف المجالات، إيمانا بدور الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب وفتح مداركه، وتعزيز وعيه المعرفي والفكري.



المعسكرات تستهدف اكتشاف قدرات الطلاب



وأشاد رئيس جامعة أسيوط، بحرص الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنشاء الجامعات الأهلية على نحو متميز يواكب جامعات الجيل الرابع الذكية، والتي تحقق إضافة حقيقية في منظومة التعليم العالي في مصر.

وأشار إلى أن جامعة أسيوط الأهلية تضم عددًا من الملاعب والصالات الرياضية المتميزة التي تخدم كافة مجالات الأنشطة الطلابية، والمؤهلة لإقامة المباريات الرياضية لشتى الألعاب الفردية والجماعية.



وقال الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، إن معسكرات التدريب وممارسة الأنشطة الطلابية متاحة للراغبين في المشاركة من كافة كليات الجامعة الأهلية مجانا ودون تسجيل مسبق، ومن المقرر لها أن تنطلق الأحد 4 وحتى الخميس القادم 8 فبراير 2024 وتشمل مجالات الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية، حيث تتضمن ألعاب خماسي كرة قدم (طلبة)، كرة طائرة (طلبة/ طالبات)، كرة سلة (طلبة/ طالبات)، تنس طاولة (طلبة/ طالبات)، شطرنج (طلبة/ طالبات)، إلى جانب ورش فنية في مجالات الرسم والفنون التشكيلية إلى جانب عقد عدد من المسابقات في مجال المعلومات العامة وحفظ وتلاوة القرآن الكريم.



تأتي المعسكرات التدريبية تحت إشراف الأستاذ مصطفى حسن أمين عام الجامعة الأهلية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام رعاية شباب جامعة أسيوط، والأستاذ خالد ذو الفقار مراد مسئول رعاية الشباب، والدكتور احمد صلاح صبري، والأستاذة سهام بكر محمد، والأستاذ ميسرة أحمد ثابت مسئولي النشاط.