كشفت نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، تفاصيل انطلاق انتخابات الدور الثاني للمجالس المحلية بتونس، قائلة: إنّه لا توجد مخالفات حتى الآن في انتخابات الدور الثاني للمجالس المحلية بتونس.

وأضافت “رمضاني” عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الانتخابات المحلية تجري بطريقة سلسة وعادية بحسب ما أكده رئيس مركز الاقتراع الذي تحدثت إليه منذ قليل، كما أكد أعضاء هيئة الانتخابات أن عملية الاقتراع جرت بسلاسة تامة وفي احترام تام للقانون الانتخابي.

نسبة الإقبال في المنتصف الأول من هذا اليوم ضعيفة

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، أنه جرى فتح مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا، مشيرةً إلى أن نسبة الإقبال في المنتصف الأول من هذا اليوم ضعيفة، لكن هناك توقعات أن تزيد وتيرة هذا الإقبال بعد منتصف النهار.

وتابعت أن النسبة الأكبر من المقترعين صباح اليوم كانوا من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة.