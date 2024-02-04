الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أيقونة للنضال في ناميبيا".. وفاة الرئيس حاجي جينجوب عن عمر 82 عامًا

الرئيس حاجي جينجوب
الرئيس حاجي جينجوب

توفي الرئيس حاجي جينجوب، رئيس دولة ناميبيا، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

ويُعتبر الرئيس الراحل، هو الرئيس الثالث بدولة ناميبيا، التي يحكمها نظام جمهوري عقب الاستقلال عام 1900، حيث تولى منصبه منذ 21 مارس 2015.

السيرة الذاتية للرئيس الراحل:

ولد رئيس ناميبيا في 3 أغسطس 1941، في منطقة أوتجيوارونجو، جنوب غرب إفريقيا، ناميبيا الحالية، وتلقى تعليمه المُبكر في مدرسة أوتافي، وانضم بعدها إلى كلية أوجسطينوم، لإنهاء دورة تدريب المعلمين في عام 1960، بحسب الموقع الرسمي للرئاسة في ناميبيا.

الرئيس الراحل حاجي جينجوب، يعتبر أول رئيس وزراء لدولة ناميبيا في الفترة من 21 مارس 1990 إلى 28 أغسطس 2002، بينما شغل منصب وزير التجارة والصناعة، بين عامي 2008 و2012.

أيضًا شغل الرئيس الراحل منصب رئيس الوزراء مرة أخرى، من 4 ديسمبر 2012 إلى 21 مارس 2015، قبل أن يتولى حاجي جينجوب مقاليد الحكم في 21 مارس عام 2015، خلفًا للرئيس السابق هيفيكيبنيي بوهامبا.

في 21 نوفمبر 1989، تم انتخابه رئيسًا للجمعية التأسيسية، التي كانت مسؤولة عن صياغة الدستور الناميبي. ولكن قبل أن يتم صياغة الدستور، تبنى سياسة المصالحة الوطنية كسياسة حكومية تحت رئاسته، واعتمدت الجمعية التأسيسية بالإجماع الدستور الناميبي في 9 فبراير 1990.

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