مدير مستشفى غزة الأوروبى: القطاع يتعرض لـ"محرقة" حقيقية

قال الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، إن قطاع غزة يتعرض لـ"محرقة" حقيقية، حيث يستهدف الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين، ويواصل استهداف أطقم الإسعاف، ولا يسمح بالوصول لمناطق القصف.

تم انتشار الأوبئة بشكل كبير بسبب تعفن الجثامين

وأكد "العقاد"، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه تم انتشار الأوبئة بشكل كبير بسبب تعفن الجثامين تحت ركام الأبنية وفي الشوارع بالقطاع، منوهًا بأن العدوان الإسرائيلي ينذر بكارثة صحية هائلة في القطاع.

وأشار مدير مستشفى غزة الأوروبي إلى أن كثيرا من المستشفيات بالقطاع خرج من الخدمة، ولا توجد أماكن بالمستشفيات للمصابين.