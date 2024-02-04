الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على وزير الأمن القومى الإسرائيلى

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي باعتباره تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

المستعمرون يتحدون الأمر التنفيذى

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن المستعمرين يتحدون الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على عدد منهم ممن ارتكبوا اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويواصلون اعتداءاتهم في أنحاء متفرقة من الضفة.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن مستعمرين نفذوا اعتداءات بحق أهالي تجمع رأس العوجا، ومنعوا مزارعين من رعي مواشيهم في أريحا، في حين أقدمت قوات الاحتلال على منع المواطنين من الدخول لأراضيهم في منطقة أم تير بمسافر يطا جنوب الخليل.