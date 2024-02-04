الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أكبر المنظمات الخيرية بمجال الإغاثة".. "القاهرة الإخبارية" ترصد جهود منظمة أوكسفام

منظمة أوكسفام
منظمة أوكسفام

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا حول منظمة أوكسفام وهي إحدى أكبر المنظمات الخيرية في مجال الإغاثة.

معلومات عن منظمة أوكسفام: 

نشأت ببريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية 1942.

مقرها الرئيسي في مدينة أوكسفورد في بريطانيا.

اسمها اختصار للجنة أوكسفورد لتخفيف وطأة المجاعة.

تعمل في مجال محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية.

تساعد الفئات الأكثر احتياجًا حول العالم.

تهتم بمساعدة السكان خلال الكوارث الطبيعية.

تلعب دورًا بارزًا في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

تعمل مع أكثر من ستين مؤسسة فلسطينية.

تدعم اللاجئين الفلسطينيين منذ أكثر من نصف قرن.

تصدر تقارير عن الفلسطينيين وانتهاكات إسرائيل.

أوكسفام منظمة أوكسفام جهود منظمة أوكسفام القاهرة الإخبارية مجال الإغاثة أكبر المنظمات الخيرية بمجال الإغاثة

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