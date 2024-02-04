الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بقايا المنازل فى غزة شاهدة على ظلم لم ينته (فيديو)

بقايا المنازل في
بقايا المنازل في غزة

كومة من الركام وبقايا منزل ظلا شاهدين على ظلم لا ينتهي وجبروت احتلال لم يعتقد يومًا أن المنازل التي استباح شموخها ستظل فوق الأرض لتتحول إلى دليل على ظلمه. 

في رفح الفلسطينية وعلى بعد كيلومترات قليلة من مدينة غزة المدمرة استقبلت المحافظة الأصغر في القطاع مئات الآلاف من النازحين الفارين من القتال المستعر ليلحق بهم الاحتلال وتغوص المدينة في أحزان الغدر مرة أخرى. 

بقايا المنازل في غزة

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان "بقايا المنازل في غزة ستظل شاهدة على ظلم لم ينته". 

وقالت سيدة فلسطينية مسنة: "اتصلوا بي، وقالوا لي إن دار ابن أخي تعرضت للقصف وإن عائلته أستشهدت، وعندما رأيت ما حدث لم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق، للأسف ابن أخي وابنه أستشهدا، وقبل ذلك، فقد قصف الاحتلال داره في المخيم واستشهدت زوجته مع عدد كبير من أفراد أسرته وعائلته ولم يبق من العائلة إلا أنا".

غزة بقايا المنازل في غزة بقايا المنازل ستظل شاهدة على ظلم لم ينته ظلم لم ينته القاهرة الإخبارية

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