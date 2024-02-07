الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-2-2024| درجات الحرارة بمحافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

 أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-2-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من أكثر الموضوعات بحثًا في الساعات الأخيرة، إذ يهتم المواطنون بمعرفة درجات الحرارة وحالة الطرق، تحسبًا للقيادة في حالة سقوط أمطار وتكثف الشبورة المائية. 

حالة الطقس اليوم في القاهرة  الأربعاء 7-2-2024

ستشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-2-2024 في القاهرة أجواء دافئة نهارًا في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وستكون الأجواء دافئة أيضًا في جنوب الصعيد، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أيضًا أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر في معظم المناطق.

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حالة الطقس اليوم في الإسكندرية والمناطق الشمالية 7-2-2024 

 ومن المرجح أن تشهد بعض المناطق حالة من الصقيع، مثل وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى في المدن الجديدة في القاهرة الكبرى ما بين 8-9 درجات مئوية.

 وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع حدوث تشكل للشبورة المائية، قد تكون كثيفة تقريبًا من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 7-2-2024 

وفي إطار حرص "الدستور" على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة الكبرى والصغرى في القاهرة وبعض المدن والمحافظات وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة 22 12

العاصمة الإدارية 22 10

6 أكتوبر 23 9

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 11

وادي النطرون 21 9

كفر الشيخ 21 11

المنصورة 21 10

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 23 12

طنطا 21 11

دمياط 20 10

بورسعيد 21 10

الإسماعيلية 22 9

السويس 21 10

العريش 20 9

رفح 19 10

رأس سدر 22 9

نخل 19 3

كاترين 11 2

الطور 20 10

طابا 21 10

شرم الشيخ 24 13

الإسكندرية 21 9

العلمين الجديدة 20 9

مطروح 20 10

السلوم 19 9

سيوة 19 5

رأس غارب 23 13

الغردقة 24 13

سفاجا 23 12

مرسى علم 24 13

شلاتين 25 16

حلايب 21 15

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 23 15

الفيوم 22 9

بني سويف 22 7

المنيا 23 6

أسيوط 23 6

سوهاج 25 7

قنا 26 8

الأقصر 27 9

أسوان 27 10

الوادي الجديد 23 6

أبوسمبل 26 10
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