كيف تتغلب على مشكلات انخفاض درجات الحرارة؟

يعاني الكثير منا من الكسل، وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية ،بسبب انخفاض درجات الحرارة، حيث تبدأ درجة حرارة الجسم بالتراجع، مما يحول دون ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وقد يحدث تراجع غير طبيعي في درجة حرارة الجسم، ما يدعو للتدخل الطبي.

نصائح في حالة انخفاض درجة حرارة الجسم

في حالة انخفاض درجة حرارة جسم أي انسان أقل من المعدلات الطبيعية يجب اتباع الخطوات التالية: