كيف تتغلب على مشكلات انخفاض درجات الحرارة؟
يعاني الكثير منا من الكسل، وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية ،بسبب انخفاض درجات الحرارة، حيث تبدأ درجة حرارة الجسم بالتراجع، مما يحول دون ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وقد يحدث تراجع غير طبيعي في درجة حرارة الجسم، ما يدعو للتدخل الطبي.
نصائح في حالة انخفاض درجة حرارة الجسم
في حالة انخفاض درجة حرارة جسم أي انسان أقل من المعدلات الطبيعية يجب اتباع الخطوات التالية:
- نقل الشخص إلى مكان دافء، بعيدًا عن البرد ، وعدم تدليك جسم الشخص ،فقد تؤدي الحركات المفرطة أو القوية أو المزعجة إلى توقف القلب.
- خلع الملابس المبللة، إذا كان الشخص يرتدي ملابس مبللة، فاخلعها عنه. ويمكنك قطع الملابس عند الحاجة لتجنّب تحريك حركة مفرِطة.
- تغطية الشخص ببطانيات. استخدم طبقات من البطانيات أو المعاطف الجافة لتدفئة الشخص،و غَطِّ رأس الشخص مع ترك وجهه فقط مكشوفًا.
- عزل جسم الشخص عن الأرض الباردة.
- مراقبة تنفس الشخص المصاب بانخفاض درجة الحرارة ، فقد يبدو فاقدًا للوعي لذلك على النبض أو التنفس. وإذا توقف الشخص عن التنفس أو بدا تنفسه منخفضًا أو غير عميق بشكلٍ خطير، فابدأ الإنعاش القلبي الرئوي على الفور إذا كنتَ مدرَّبًا على إجرائه.
- توفير مشروبات دافئة ، في حالة إذا كان الشخص واعيًا.
- استخدام ضمادات دافئة وجافة. استخدم ضمادة الإسعافات الأولية الدافئة (كيس بلاستيكي مملوء بمادة سائلة تسخن عند الضغط عليه) أو ضمادة مؤقتة من الماء الدافئ في زجاجة بلاستيكية أو منشفة تمت تدفئتها بمجفف،ضع الضمادة على العنق أو جدار الصدر أو الفخذ فقط.
- عدم التعرض للحرارة المباشرة، فلا تستخدم ماءً ساخنًا أو ضمادة دافئة أو مصباح تدفئة لتدفئة المصاب، فهذه الحرارة الشديدة قد تسبب ضررًا للجلد.