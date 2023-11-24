الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف تتخلص من الطاقة السلبية في العمل والمنزل؟

الطاقة السلبية
الطاقة السلبية

تعيق الطاقة السلبية الكثير منا عن تأدية مهام عمله، فلا يستطيع القيام بأي شئ ويسيطر عليه الكسل، سواء في المنزل أو العمل، مما قد يؤثر بشكل سلبي على أداؤه وحياته بشكل عام، ويرصد التقرير التالي سبل التخلص من الطاقة السلبية.

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التخلص من الطاقة السلبية

هناك عدة طرق تتيح التخلص من الطاقة السلبية، ومنها تبخير وتعطير المنزل، أو إحراق أعشاب المرمرية، والحديث مع النفس بتأكيدات ايجابية، وتدريب العقل على التفكير بشكل إيجابي، والتركيز على التأمل، وممارسة الرياضة والهوايات المفضلة، والمشي في الطبيعة سواء في الحدائق أو بالقرب من البحر، مما يساعد على امتصاص الطاقة السلبية، واستعادة الطاقة الايجابية.

 

الطرق التقليدية للتخلص من الطاقة السلبية

يعتبر ترتيب المنزل أو الغرفة من أهم الطرق التقليدية لاستعادة الطاقة الإيجابية، وفتح النوافذ والسماح بدخول الشمس والهواء، ورش الملح،لامتصاص الطاقة السلبية وإبعادها خارج المنزل، ينصح خبراء الطاقة برش الملح في الزوايا الأربع لكل غرفة، وتركها مده 48 ساعة.

كما يجب الحرص على تنظيف المنزل أو المكتب أولًا بأول، وذلك باستخدام منظفات ذات رائحة جيدة، وبالاضافة الى الحرص على وجود الزرع الأخضر وخاصة الطبيعي في المكان، مما يساعد على التخلص من الطاقة السلبية.

التخلص من الطاقة السلبية في الجسم

ويمكن التخلص من الطاقة السلبية في الجسم عن طريق الاستحمام بالماء الدافئ، واشعال الشموع، واستخدام الزيوت العطرية مثل زيت اللافندر، ووزيت النعناع الذي يعزز النقاء الذهني، ويزيد من الشعور بالرفاهية، وزيت الليمون على رفع الروح المعنوية وتعزيز التحفيز. ومن المعروف أن زيت البرتقال يعزز الطاقة ويحسّن المزاج. كما يعزز زيت إكليل الجبل السعادة ويساعد على التنقية والتنشيط والحماية.

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