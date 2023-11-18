عامر حسين: فيتوريا شعر بحالة من الكسل على ثلاثى المنتخب ولهذا استبعدهم

يرى عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر هو صاحب القرار الوحيد بشأن إعادة الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد إلى قائمة الفراعنة مرة أخرى.

وكان فيتوريا قد قرر استبعاد الثلاثي من رحلة الفراعنة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

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عامر حسين: قرار فيتوريا كان بسبب عدم التزام ثلاثي المنتخب

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: "قرار فيتوريا جاء عقب شعوره بوجود حالة من الكسل وعدم الالتزام من جانب ثلاثي المنتخب عقب مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي وهو ما جعله يتخذ قرارًا برحيلهم عن المعسكر وعدم السفر رفقة البعثة إلى سيراليون".

وعن إمكانية عودة الثلاثي خلال الفترة المقبلة، قال: "هذا الملف في يد فيتوريا ومسألة إعادة الثلاثي من عدمه تعود إلى رؤية المدرب الذي سيرى ما هو في مصلحة الفريق وسيقوم بفعله والمدرب هو صاحب الحق الوحيد في هذا الأمر".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن استبعاد روي فيتوريا للثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من معسكر الفراعنة وعدم السفر في رحلة سيراليون مع بعثة الفريق؛ بسبب عدم استكمالهم مران المستبعدين عقب مباراة جيبوتي.

وسحق منتخب مصر فريق جيبوتي بستة أهداف دون رد في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

فيتوريا يستبعد ٣ لاعبين من معسكر منتخب مصر ومباراة سيراليون

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون، بعد عدم استكمال الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، ليغادر الثلاثي معسكر الفريق.

وجاء قرار الاستبعاد التربوي نتيجة عدم التزام الثلاثي بأداء التدريبات مع اللاعبين الذين لم يخوضوا اللقاء.