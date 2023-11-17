شوبير: غضب إمام عاشور بعد عدم مشاركته مع المنتخب أمر طبيعى

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على غضب إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي عقب مباراة جيبوتي التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكان إمام عاشور قد ظهر عليه الغضب الشديد ولم يستكمل مران المستبعدين، ليقرر فيتوريا استبعاده رفقة طارق حامد وحسين الشحات من رحلة سيراليون.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة في افتتاح تصفيات مونديال 2026.

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أحمد شوبير: تصرف إمام عاشور طبيعي وصحي

قال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية " تصرف إمام عاشور طبيعي وصحي طالما لم يخرج عن النص وهذا ما حدث".

وأضاف " إمام عاشور يريد أن يشارك مع منتخب مصر ومن حقه أن يغضب لكن ليس من حقه أن يخرج عن النص".

وأتم تصريحاته " أعجبني تصرف أيمن عبد العزيز مدرب المنتخب واحتواء غضب إمام عاشور لأنه مر بمثل تلك الظروف من قبل".

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فيتوريا يستبعد ٣ لاعبين من معسكر منتخب مصر ومباراة سيراليون

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون، بعد عدم استكمال الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، ليغادر الثلاثي معسكر الفريق.

وجاء قرار الاستبعاد التربوي نتيجة عدم التزام الثلاثي بأداء التدريبات مع اللاعبين الذين لم يخوضوا اللقاء.

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