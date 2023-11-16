الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا: السداسية لن تخدعنا وهدف صلاح الثالث الأجمل في المباراة

روي فيتوريا
روي فيتوريا

اختار روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الهدف الثالث الذي سجله محمد صلاح في اللقاء كأفضل أهداف المباراة، مشددًا على عدم وجود مباراة سهلة في نهاية الأمر.

وسحق منتخب مصر نظيره الجيبوتي بستة أهداف دون رد في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

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فيتوريا: لا توجد مباريات سهلة في الكرة الحديثة

قال فيتوريا في مؤتمر صحفي عقب المباراة أعرف جيدًا ما هي ظروف المباراة، وكيف ستكون المباريات المقبلة مع الفرق المنافسة، لقد استطعنا من قبل تحقيق الفوز بشكل مقنع وكانت بنتيجة 1-0 أو أكثر".

وأضاف "بالتأكيد ننظر للمنافس خاصةً أن الخصم ليس بمستوى منتخب مصر خاصةً بالنسبة للتصنيف".

وتابع "نتيجة 6-0 نتيجة لا تتكرر كثيرًا ولابد أن نعطي تقديرها المستحق، لكن ما أعجبني في المباراة هو العمل الذي قمنا بتطبيقه وتنفيذ التعليمات المختلفة باستثناء الفرص الكثيرة التي أهدرناها".

وعندما سئل هل المجموعة سهلة؟، أجاب " المجموعة ليست سهلة كما أنه ليس من السهل الفوز في أفريقيا خارج الملعب لأن الظروف لن تكون أفضل شيء مثل مدة السفر والملاعب التي نلعب عليها أو جماهير الفريق المنافس".

وواصل "سجلوا على لساني، لا توجد مباريات سهلة في الكرة الحديثة، والمجموعة ليست سهلة لا من قريب ولا من بعيد وما يجعلني أشعر بالفخر أن الفريق بدأ يصبح له أسلوب واضح داخل الملعب بغض النظر عن العناصر التي تشارك في المباريات".

وتطرق للحديث عن الهدف الثالث الذي اختاره الأفضل في المباراة حيث قال " الهدف الثالث مثل اللوحة الجميلة، كل اللاعبين تقريبًا لمست الكرة وفتوح قدم دورًا هجوميًا جيدًا طوال المباراة".

وعن السوبر هاتريك الذي سجله محمد صلاح لاعب بقيمة صلاح في أي وقت في المباراة يستطيع أن يُسجل هدف، ولكن هناك عمل جماعي للفريق ساعد صلاح في تسجيله سوبر هاتريك".

وعن السبب وراء اختيار فتوح رغم أزمته الأخيرة وعدم مشاركته، قال: أتجنب العواطف تمامًا أثناء الاختيار واختار حسب المنطق وأضع حجرًا على قلبي أثناء الاختيار".

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