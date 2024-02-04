الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

دراسة: انخفاض خطر حصوات الكلى عن طريق فئة من أدوية السكرى

حصوات الكلى
حصوات الكلى

تظهر الدراسة أن مثبطات ناقل الصوديوم الجلوكوز 2 (SGLT2) يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

أصبحت  حصوات الكلى شائعة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، يرتبط مرض السكري من النوع الثاني بزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى. ومع ذلك، فإن أشكال العلاج المختلفة لهذه الحالة قد تقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

اكتشف الباحثون في Mass General Brigham أن استخدام مثبطات ناقل الصوديوم والجلوكوز 2 (SGLT2) كان مرتبطًا بانخفاض فرصة الإصابة بحصوات الكلى.

وتضمنت الدراسة بيانات من ثلاث قواعد بيانات وطنية للمرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 والذين تمت رؤيتهم في الممارسة السريرية الروتينية. قام الفريق بتحليل معلومات من 716406 بالغين مصابين بداء السكري من النوع الثاني والذين بدأوا في تناول مثبط SGLT2 أو فئتين أخريين من أدوية مرض السكري المعروفة باسم منبهات مستقبلات GLP1 أو مثبطات ديبيبتيديل ببتيداز 4 (DPP4).

كان المرضى الذين بدأوا في تناول مثبطات SGLT2 أقل عرضة للإصابة بحصوات الكلى بنسبة 30% مقارنة بأولئك الذين تناولوا منبهات GLP1 وكان لديهم خطر أقل بنسبة 25% تقريبًا من أولئك الذين تناولوا مثبطات DPP4.

وعمل الباحثون من مستشفى بريجهام والنساء ومستشفى ماساتشوستس العام، الأعضاء المؤسسين لنظام الرعاية الصحية الشامل بريجهام، معًا لإجراء التحليل.

وكانت النتائج متسقة عبر الجنس والعرق/ الإثنية وتاريخ أمراض الكلى المزمنة والسمنة.

وقالت المؤلفة المقابلة جولي بايك، دكتوراه في الطب، ماجستير في الصحة العامة، من قسم علم وبائيات الدواء واقتصاديات الدواء وقسم أمراض الكلى: "يمكن أن تساعد النتائج التي توصلنا إليها في اتخاذ القرارات السريرية للمرضى الذين يعانون من مرض السكري والمعرضين لخطر الإصابة بحصوات الكلى". 

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