رئيس جامعة سوهاج: بدء تشغيل جهاز ليزر لتفتيت حصوات الكلي بعمليات المسالك البولية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن بدء تشغيل جهاز ليزر لتفتيت حصوات الكلي بقسم المسالك البولية، بهدف خدمة المرضى المترددين علي وحدة مناظير المسالك البولية، وذلك بمبني عبيد بمقر المستشفي الجامعي القديم.

وأكد “النعماني” انه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين في التخصصات، تم البدء في تشغيل هذا الجهاز والذي سيساهم في القضاء علي قوائم إنتظار مرضي الحصوات المسالك البولية، والحد من معدلات الفشل الكلوي، حيث يعد هذا الجهاز الأحدث في علاج حصوات الكلي والمسالك لدي الأطفال والبالغين وكبار السن، من محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.

وخلال متابعة رئيس الجامعة لأعمال تشغيل الجهاز داخل وحده مناظير المسالك بالمستشفي الجامعي، أكد أن قسم جراحة المسالك البولية بالجامعة يمتلك كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتي تجعله في مقدمه هذا التخصص في جامعات مصر وخارجها، حيث يعد هذا الجهاز تكميلًا للأجهزة التي توجد بالقسم والتي تندرج نحو اجهزة التدخل الجراحي المحدود مثل جهاز تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية الذي تم توريده وتشغيلة منذ عامين.

من جانبه، أشار الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، أن الجهاز تقدر قيمته بمليون و800 الف جنيه، ويعد إضافة ‏قوية لوحدة مناظير المسالك بالمستشفى الجامعي، حيث بعد هذا القسم من الأقسام الطبية المتميزة التي تقوم بعمل كافة عمليات مناظير المسالك للكلى والحالب والمثانة والبروستاتا، كما يعد مدرسة لتدريب شباب الأطباء وتخريج أخصائيين لخدمة المرضى على المستوى المحلي والإقليمي.

وأوضح الدكتور عبد الباسط بدوي رئيس قسم المسالك، أنه بواسطة ‏هذا الجهاز سوف يتم إستخدام المناظير المرنة لعلاج كافة أنواع الحصوات، فمرونة هذه المناظير ودقتها تجعلها أكثر امانًا وتمكنها من الوصول الى أى مكان فى الجهاز البولى وإلى اكثر الأماكن صعوبة، فتفتيت الحصوة بالليزر هي طريقة جراحية لإزالة حصوة كلوية، أو حالبية، أو مثانية، والتي تسبب ألمًا حادًا عند تحركها ومضاعفات اخري مثل النزيف البولي و الالتهابات المتكررة والضمور الكلوي واخيرًا الفشل الكلوي الحاد او المزمن، مضيفًا ان العملية تجرى تحت تخدير موضعي او عام وتعتبر أقل خطرًا من الجراحة، كما يستطيع المريض ان يغادر المستشفى في نفس اليوم الذي تم به الجراحة.

رافق رئيس الجامعة، خلال جولته الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور الشاذلي صالح وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الباسط بدوي رئيس قسم المسالك، والدكتور أحمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية وعدد من رؤساء الأقسام ونواب مدير المستشفى واعضاء هيئة التدريس والأطباء بكلية الطب.