الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة سوهاج يضربون مثالًا في حب مصر بتوافدهم على لجان الانتخابات

انتخابات
انتخابات

أشاد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بطلابه الذين يضربون مثالًا في حب مصر، بإستمرار توافدهم علي صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمقار لجانهم، حيث شهدت اللجان اصطفافًا بإعداد كبيرة من الطلاب من كافة الكليات، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الثاني علي التوالي، وسط المظاهر الإحتفالية التي قاموا بها تعبيرًا عن فرحتهم للمشاركة بهذه الخطوة الرئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى.

وأضاف النعماني أنه بلغ عدد الطلاب الذين شاركوا في التصويت بالانتخابات الرئاسية إلى الآن ما يزيد عن ٣٠ ألف طالب وطالبة، مثمنًا مشاركة الطالبات بالعملية الإنتخابية بهذه الأعداد الكثيفة، والاصطفاف لدعم الوطن في الانتخابات الرئاسية، ورغبتهم وحرصهم الشديد على المشاركة منذ اليوم الأول للانتخابات، والذي يبرهن على أهمية دور المرأة المصرية وحسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها من أجل مستقبل أفضل لهذا البلد.

وأكد النعماني أن ما نظمته الجامعة من ندوات تثقيفية تحت عنوان "صوتك مستقبلك آنزل شارك" بمختلف كلياتها كان لها دورًا هامًا في توعية الطلاب بأهمية المشاركة بالعملية الانتخابية، ودورهم الهام كشباب في بناة المستقبل وحاملو لواء الوطن، حيث حرصت الجامعة علي القيام بدورها في ترسخ المبادئ لدى طلابها بالحفاظ على مقدرات الوطن، والتوعية بأهمية صوتهم الانتخابي وأن يعبروا عن رأيهم بديمقراطية ليكونوا مواطنين إيجابيبن قادرين علي بناء الجمهورية الجديدة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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