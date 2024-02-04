الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ابتداءً من الغد

الطقس
الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من غدٍ الإثنين، تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2-4) درجات مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه رغم هذا الارتفاع في درجات الحرارة ستبقى الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

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حالة الطقس اليوم الأحد 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسًا باردًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من (6 - 7 درجة مئوية).

ومتوقع اليوم فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى (أقل من صفر درجة مئوية )، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأيضًا متوقع اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساءً بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08.

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