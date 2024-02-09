رابط بوابة التعاقدات العامة وخطوات التسجيل إلكترونيًا

تعد بوابة التعاقدات العامة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط التي تقدم خدمات إلكترونية في مجال العمليات الشرائية الحكومية.

كما توفر بوابة التعاقدات العامة العديد من الخدمات والموجهة بصفة أساسية إلى الموردين ومسئولي إدارات المشتريات في (الوزارات والجهات الحكومية) الذين يطرحون العمليات الشرائية / المزايدات ويستقبلون العروض المالية والفنية من قبل الموردين.

ويرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن أهمية بوابة التعاقدات العامة، وخطوات التسجيل بها إلكترونيًا، وذلك لتوفير الوقت على المواطنين، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

رابط بوابة التعاقدات العامة

تعمل بوابة التعاقدات الحكومية على تسهيل التقديم للعمليات إلكترونيًا عبر البوابة وسوف يساعدك فريق عمل البوابة في أي استفسار خاص بإجراءات التسجيل ويقدم لك النصيحة والارشادات في أي وقت، وذلك من خلال هذا الرابط للتسجيل: اضغط هنا.

خطوات للتسجيل في بوابة التعاقدات الحكومية للموردين

في إطار سعي الحكومة المصرية لتطوير منظومة المشتريات بها وزيادة الشفافية في العمليات الشرائية وتوسيع قاعدة المتعاملين معها من (موردين - مقاولين - مقدمى خدمات – إستشاريين – وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر) مما يتيح حرية المنافسة وتعزيز مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة.

1 - القيام باختيار رابط التسجيل مورد.

2 - تحديد أقرب جهة إليه ليقوم بتقديم الأوراق.

3 - ثم يقوم المستعلم بملء البيانات حسب ما هو موضح لك.

4 - الضغط على رابط التسجيل لحفظ وإرسال البيانات وبعد ذلك سيصل الطلب للبوابة.

5 - حال قبول الطلب سيتم إرسال اسم المستخدم وكلمة السر على البريد الإلكتروني المسجل.

6 - بتم اعتمادك على البوابة لتصبح مورد مسجل لدى جميع الجهات الحكومية المتعاملة مع البوابة.