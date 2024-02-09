تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية

تصدر سعر الذهب اليوم الجمعة تريند البحث عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك من قبل الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين في المعدن الأصفر.

وشهد سعر الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 استقرار ملحوظ لمستهل التعاملات داخل محلات وأسواق الصاغة المصرية، بعد آخر ارتفاع شهدته كافة الأعيرة أمس، فيما استقر أيضًا سعر الذهب بالدولار.

ويرصد موقع “الدستور" لقراءة سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية، بعد أن تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2032 دولارا للأونصة، وإليكم التفاصيل الكاملة في التقرير الخدمي الذي يتم عرضه يوميًا.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية من مكان إلى آخر، فتتراوح مصنعية الذهب عيار 21 من 60 جنيه إلى 100 جنيه، وبعض محلات الصاغة تحسبها بنسبة 6% من سعر جرام الذهب.

وتبلغ مصنعية الذهب عيار 18 14% من سعر جام الذهب.

- مصنعية الجرام الواحد للذهب عيار 24 بين 30 - 40 جنيهًا.

- مصنعية الجرام الواحد للذهب عيار 21 بين 50 - 70 جنيهًا.

- مصنعية الجرام الواحد للذهب عيار 18 بين 80 - 120 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2400 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3086 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للجرام.

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2032 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، صباح اليوم الجمعة، بنسبة 0.11% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 28800 جنيه مصري للبيع 29200 جنيه مصري للشراء.