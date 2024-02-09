سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة نفس أسعار أمس مع اتجاه كبرى شركات الذهب لوقف التداول على الذهب، ووصل سعر الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – إلى 3650جنيه.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر للبيع والشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية من مكان إلى آخر، فتتراوح مصنعية الذهب عيار 21 من 60 جنيه إلى 100 جنيه، وبعض محلات الصاغة تحسبها بنسبة 6% من سعر جرام الذهب.

وتبلغ مصنعية الذهب عيار 18 14% من سعر جام الذهب.

ووفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من أشكال خام الذهب "غير النقدى" لتصل إلى 22.838 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 والتي سجلت قيمة 14.825 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 8 آلاف دولار.

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 111.6 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، ووصلت الواردات المصرية من أشكال خام الذهب نحو 90 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24: 4171 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: 3650 جنيه.

سعر الذهب عيار 18: 3129 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب : 29200 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار تراجع واضح خلال جلسة اليوم، وسجلت أسعار عقود الذهب الفورية تراجع بنسبة 0.19% لتستقر قرب المستوى 2031.07 دولار للأوقية، كما انخفضت أسعار عقود الذهب الآجلة (تسليم شهر مارس) بنحو 0.22% إلى 2037.3 دولار للأوقية.