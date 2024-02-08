الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بيان من البورصة السلعية بشأن موعد بدء التداول على الذهب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت البورصة السلعية - مصر عن أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لبدء التداول على سلعة الذهب بمنصة البورصة السلعية، وأن الأمر ما زال قيد الدراسة واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

وبالإشارة إلى البيان الصادر من شركة “جولد إيرا” للاستثمار في الذهب والمنشور على عدد من المواقع الإلكترونية بتاريخ 8/2/2024 تحت عنوان "جولد إيرا" تبدأ التداول على الذهب بالبورصة السلعية فبراير الجاري.

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والجدير بالذكر أن الزيارة إلى مقر شركة "إيجي كاش"، التي تمت الإشارة اليها في بيان شركة "جولد إيرا"، كانت بناء على دعوة موجهة من شركة "جولد إيرا" بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة من شركة "إيجي كاش" في مجال حفظ المعادن الثمينة والبدء في وضع الإجراءات التنفيذية والإطار التنفيذي لعملية تداول الذهب على منصة البورصة السلعية.

وتؤكد البورصة السلعية - مصر أن كل ما يخص تداول السلع الجديدة على منصتها الإلكترونية والإعلان عنه هو شأن خاص بالبورصة السلعية - مصر فقط دون غيرها.

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