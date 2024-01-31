الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اجتماع موسع بين البورصة السلعية ورابطة مستوردي ومصنعي وموزعي المواد الغذائية المجمدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 اعلنت البورصة السلعية -مصر عن عقد اجتماع تنسيقي بين البورصة  ورابطة مستوردي ومصنعي وموزعي المواد الغذائية المجمدة لبحث سبل التعاون وذلك من خلال طرح عدد من السلع عر منصتها.

كان قد استعرض  الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية - مصر، جهود البورصة السلعية على مدار الفترة الماضية موضحا  أنه تم طرح 1.5 مليون طن من 9 منتجات هي "القمح، الذرة الصفراء والذرة والنخالة، السكر، فول الصويا، الملح، سبائك الذهب والفضة" على البورصة السلعية منذ تأسيس البورصة وحتى الآن بقيمة 19 مليار جنيه من خلال 210 جلسة  وان عدد الجهات المنفذة 500 شركة لافتا إلى أنه من مميزات البورصة السلعية هو وجود سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية لضبط الأسعار من خلال إتاحة السلع على المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية وأيضا سهولة ومرونة البيع والشراء الكترونيا كما ان من مميزات البورصة السلعية التداول دون وسطاء  .

"عشماوي": البورصة السلعية تعمل وفق آلية منضبطة للتحوط ضد تقلبات الأسعار

 

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية - مصر، إنه تم تداول نحو 1.2 مليون طن من القمح من خلال منصة البورصة، بقيمة تداولات تبلغ 12.3 مليار جنيه خلال الفترة الماضية بعدد جلسات 106 جلسة  لافتا إلى وجود أكثر من 139 شركة تقوم بالتداول من 156 مطحن خاص وعام، وذلك من خلال 9 آلاف عملية كما تم طرح 129 الف طن ذرة صفراء بعدد 50 جلسة والشركات المنفذة 62 شركة، أيضا طرح 183 الف طن سكر  بقيمة 4.5 مليار جنيه، كما تم طرح 200 طن كسب فول الصويا بقيمة 4.6 مليون جنيه  وأيضا 17 الف طن ردة نخالة بقيمة 146 مليون جنيه بعدد 43 شركة  كذلك طرح سلع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بقيمة تداولات 178.2 مليون جنيه

 

 

ووجه الدكتور عشماوى الشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لدعمه لخروج البورصة السلعية إلى النور وطرح العديد من المنتجات من خلال منصة البورصة الالكترونية.

 

وأضاف "عشماوى"، أن من مميزات البورصة  السلعية مصر الحد من كثرة تداول المنتجات والسلع لافتا الى إن الفترة المقبلة نستهدف طرح عددا من الحاصلات الزراعية، مثل القطن والأرز  والفول والسمسم وسلع غذائية مثل الجلوكوز والنباتات الزيتية ولحوم ودواجن مجمدة والمعادن مثل الذهب والفضة والحديد والألومنيوم وأيضا طاقة وبترول مثل البتروكيماويات،بعد نجاح البورصة السلعية في تداول 9 منتجات خلال الفترة الماضية  .

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عشماوى: البورصة السلعية يمكنها جذب النقد الأجنبى عبر مشاركة الشركات العالمية كمشتر

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي أن من مميزات البورصة السلعية هي أحد الآليات لضبط الأسواق  فهي لا تكون الآلية الوحيدة في التسعير، ولكنها  تعمل علاقة مباشرة بين البائع والمشتري، مما تقلل الوسطاء، كما توفر تقارير وإحصائيات دورية فيما يتعلق بتداول السلع، بالإضافة إلى أنها أحد الآليات للتحوط لافتا  الى أنه كان هناك دائما سؤال يدور لدى البعض حول كيف أسجل نفسي على البورصة، وتم عمل دورات تدريبية نتج عنها تسجيل ما يقرب من  1450 شركة على المنصة، وعدد المتداولين 500 شركة أي أن 30% من الشركات تتداول 9 سلع في المنصة، لافتا إلى أن أول سلعة تم تداولها على منصة السلع، في نوفمبر 2020 وهي القمح، ثم  بعد ذلك العديد من المنتجات مثل سلعة الذرة والردة وغيرها من كذلك تم طرح سبائك الذهب والفضة على منصة البورصة السلعية بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين وتم الطرح للتجار والشركات مؤكدا أن البورصة السلعية هي تطرح السلع فقط، ولا تقوم بالتسعير أو تحدد الكميات، المطروحة.
 

 

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