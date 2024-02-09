الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مقتل محتجز لدى حماس فى قطاع غزة

جريدة الدستور

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل محتجز لدى حماس في قطاع غزة.

قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض "هدفًا جويًا مشتبهًا به" اليوم الجمعة قبالة مدينة حيفا الساحلية الشمالية وسط توتر شديد على طول حدوده مع لبنان.

وحيفا وأسدود ميناءان حيويان للتجارة الإسرائيلية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الهدف لم يسبب أي أضرار أو إصابات.

وأضاف المتحدث "لا أستطيع أن أؤكد بالضبط مدى قربه من الميناء، لكن في الحقيقة، ووفقًا للقواعد، فعدم إطلاق صفارات الإنذار يعني أنه كان بعيدًا بمسافة كافية". ورفض تحديد ما إذا كان قد تم التعرف على هوية الهدف أو مصدره.

وفي ديسمبر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض طائرة مُسيرة عبرت من لبنان، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في ضواحي حيفا.

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