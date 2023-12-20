‫ " الإسكان ": ورشة عمل لتدريب العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزتها على منظومة التعاقدات الإليكترونية

أقيمت بمقر جهاز مدينة بدر، ورشة عمل لتدريب العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، على منظومة التعاقدات الإليكترونية، وذلك بمعرفة مدربين من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في ضوء الكتاب الصادر من الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، وتنفيذًا لتوجيهات السيد/وائل محمد شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية - مساعد المشرف على مكتب الوزير.

وأوضح المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن ورشة العمل عُقدت بحضور السيد/ طارق حسين هيبة، رئيس إدارة مركزية برئاسة الهيئة، ومسئولى الهيئة، وعدد من المدربين من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وألقى المهندس رضوان عبدالرشيد، كلمة استهلها بالترحيب بالحضور، متمنيًا النجاح لورشة العمل التي يستضيفها جهاز مدينة بدر، وتحقيق أهدافها.

كما ألقي السيد/ طارق حسين هيبة، كلمة أكد فيها أهمية تطوير العمل بمنظومة التعاقدات، ودور الأجهزة بالعمل على النهوض بالمنظومة.

وخلال الورشة، قدم القائمون على التدريب عرضا عن منظومة التعاقدات الإليكترونية، وطرق العمل، والتسجيل عليها، وتم عرض فيديو لطريقة التسجيل، كما تم عرض عملي لطرق التسجيل على الموقع الخاص بمنظومة التعاقدات الإليكترونية، وتم توزيع بعض المنشورات والقرارات الخاصة بمنظومة التعاقدات الإليكترونية.

كما أكدوا أن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد، بدءًا من خطة حصر الاحتياجات، مرورًا بإجراءات الطرح والتعاقد والترسية حتى إعلان «نتائج البت»، فضلًا عن إدارة وتنفيذ العقود، واستخراج التقارير التفصيلية عن بيانات التعاقدات، على نحو يسهم في دعم متخذى القرار.

وأشاروا إلى أن هناك عقودًا نموذجية مؤمنة لكل أنواع التعاقدات، وفور انتهاء إجراءات «الترسية على العطاء الفائز» يتم الاستيفاء الإلكترونى لبيانات العقد المزمع إبرامه، وهناك أرشيف إلكتروني للحفظ الفوري، ويتم إيداع نسخة من هذه العقود فيه، بباركود يتم طباعته على أوراق مؤمنة، يوفرها مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، لصون هذه البيانات والحفاظ على حقوق طرفى التعاقد.

وأضافوا أنه يُمكن تحميل نسخة إلكترونية من «دليل المستخدم» من المنظومة الإلكترونية مباشرة، أو الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك للاسترشاد به في التعامل مع هذه المنظومة الجديدة.

وتم إنهاء الورشة بمناقشة بعض الموضوعات، وتم فتح باب الأسئلة، وتم الرد عليها.



