الخميس 08 فبراير 2024
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مصر

بتوجيهات رئاسية... وزير التموين يصدر قرارًا بسرعة إرسال مساعدات إغاثية عاجلة لأهالى قطاع غزة

 

نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية: إطلاق القافلة الثالثة من المساعدات اليوم بواقع 61 طنًا عبر 26 شاحنة

تتضمن 4 آلاف مرتبة و2000 بطانية و2000 حصيرة وأدوات النظافة الشخصية لعدد 2000 أسرة

اللواء أحمد فتحي: إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات بلغ 100 طن عبر 57 شاحنة من خلال 3 قوافل

تشمل 12 ألف بطانية و11 ألف مرتبة و8 آلاف خيمة و3 آلاف حصيرة و2000 مشمع بلاستيك للأمطار وأدوات نظافة شخصية لـ ألفى أسرة

 

 

 

 

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية- رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، قرارًا بسرعة توفير مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي قطاع غزة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق ومساعدتهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يعانون منها.

وأوضح الوزير أن المساعدات المقدمة تأتي استجابة فورية لأهالي القطاع، وتتضمن خيامًا ومراتب وبطاطين ومشمعات بلاستيك لتغطية الخيام وكذلك استكمال معدات التخييم نظرًا لبرودة الجو واستمرار هطول الأمطار، وذلك بالتنسيق بين كل من مكتب الإغاثة بقطاع غزة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

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من جانبه، قال اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين، إنه تم اليوم إرسال القافلة الثالثة من المساعدات الإغاثة العاجلة، والتي تتضمن 26 شاحنة محملة بكل المستلزمات المطلوبة من أهالي قطاع غزة بواقع 61 طن مساعدات.

وأوضح أن قافلة المساعدات تشمل 4 آلاف مرتبة و2000 بطانية و2000 حصيرة، مشيرًا إلى أنه تم إرسال 2000 مشمع بلاستيك لتغطية الخيام من الأمطار، فضلًا عن إرسال كميات كبيرة من أدوات النظافة العامة والشخصية تكفي 2000 أسرة مراعاة للوضع الصحي والإنساني.

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ولفت فتحي إلى أن عدد قوافل المساعدات التي تم إرسالها إلى قطاع غزة بلغ 3 قوافل من لجنة المساعدات الأجنبية بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، مشيرًا إلى أن القافلة الأولى تضمنت 16 طنًا من المساعدات، والقافلة الثانية 23 طنًا بجانب القافلة الثالثة، والتي تبلغ 61 طنًا من المساعدات.

وأشار نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية إلى أنه بذلك يصل إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات إغاثية عاجلة لقطاع غزة إلى 100 طن عبر 57 شاحنة، وتشمل: 12 ألف بطانية و11 ألف مرتبة و8 آلاف خيمة و3 آلاف حصيرة و2000 مشمع بلاستيك للأمطار، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 2000 أسرة.

وذكر فتحي أنه يتم تجهيز متطلبات القافلة الرابعة بناء على مطالب قطاع غزة لتتوالي باقي القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

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