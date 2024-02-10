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تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد فبراير 2024 وخطوات الاستعلام عن الفاتورة

الغاز بتروتريد
الغاز بتروتريد

يبحث الكثير من المواطنين عن طرق تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد فبراير 2024 إلكترونيًا بالرقم القومي، وتزامنا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة فواتير الغاز عبر شركة بتروتريد فبراير 2024، يرصد موقع “الدستور” في تقريره الخدمي كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد سداد فاتورة الغاز، وكيفية تسجيل قراءة العداد ومعرفة قيمة استهلاك الغاز، وإليكم التفاصيل.

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الآن بسهولة.. تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 لشهر فبراير

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد فبراير 2024 

يستطيع المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية معرفة كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد فبراير 2024 إلكترونيًا، عبر موقع  شركة الغاز “بتروتريد” بكل سهولة والتي جاءت كما يلي:-

  1. قم بالدخول لموقع شركة الغاز “بتروتريد” من هنا.
  2. ثم الضغط على الإستعلام عن فاتورة الغاز.
  3. قم بإدخال رقم المشترك والذي سيتضمن رقم العمارة، رقم الشقة، القطاع، البلوك، المنطقة، المحافظة، رقم العداد ويجب كتابته ويكون بشكل صحيح.
  4. الضغط على “استعراض الفواتير” وسوف يظهر لك قيمة الفاتورة.

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر فبراير 2024

موعد سداد فاتورة الغاز

قررت وزارة البترول أن يبدأ سداد فاتورة الغاز، يكون من يوم 6 حتى 30 في كل شهر، ويمكن تسجيل قراءة العداد في الفترة ما بين 1 لـ20 من كل شهر.

كيفية تسجيل قراءة العداد ومعرفة قيمة استهلاك الغاز

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول على الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد من خلال هذا الرابط أضغط هنا.

2 - ثم يقوم المواطن المستعلم باختيار تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي.

3 - ثم اختيار المحافظة التابع لها.

4 - اختار المنطقة التابع لها عداد الغاز الطبيعي.

5 - اكتب رقم الشقة لعداد الغاز الطبيعي.

6 - كتابة رقم العمارة لعداد الغاز الطبيعي.

7 - كتابة الرقم الفرعي لعداد الغاز الطبيعي.

8 - قم بكتابة رقم القطاع لعداد الغاز الطبيعي

9 - كتابة جميع الأرقام المتواجدة في الصندوق الأسود.

10 - اختيار تسجيل قراءة عداد الغاز.

11 - انتظر لحظات وسوف يظهر لك قيمة فاتورة الغاز الطبيعي لهذا العداد.

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