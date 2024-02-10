أخبار فاتتك|قائمة حكام كأس العالم 2026 وتحذير دولي من خطر إبادة المدنيين في غزة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

بينهم محمد عمر ومعروف.. قائمة حكام الساحة المبدئية لكأس العالم 2026

كشفت تقارير مغربية، اليوم الجمعة، الستار عن القائمة المبدئية لحكام الساحة لكأس العالم (2026)، والمقرر إقامته في كل من (المكسيك والولايات المتحدة الإمريكية وكندا).

وفقا لما ذكر موقع البطولة المغربي: "القائمة الأولية لحكام الساحة من القارة السمراء، شهدت تواجد الثنائي المصري الدولي، أمين عمر ومحمد معروف حكمين للساحة.

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العفو الدولية تحذر المدنيين من "خطر الإبادة الجماعية" للمدنيين في غزة

قالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إن المدنيين في غزة معرضون "لخطر الإبادة الجماعية" ردًا على دعوات إسرائيل لسكان رفح بالإخلاء.

وتساءلت أجنيس كالامار، الأمين العام للمنظمة الدولية، عن المكان الذي من المتوقع أن يتم إجلاء المدنيين إليه في غزة ردًا على آخر الأخبار عن عملية عسكرية إسرائيلية قادمة ردا على انباء الاخلاء في رفح.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 10-2-2024

ارتفعت معدلات البحث أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 10-2-2024 والتي تشهد حالة من الاستقرار وذلك منذ آخر انخفاض في أسعار البيع والشراء لكافة أنواع الطيور بقيمة 3 جنيهات من أرض المزارع للتجار في كافة محافظات الجمهورية.

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مكاوى: الصحف الورقية ما زالت أمامها فرصة فى الوجود بتقديم التقارير الاستقصائية

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه تاريخيًا لا يوجد وسيط أثر على وسيط آخر ظهر بعده، حيث عندما ظهر الراديو ظلت الصحافة متواجدة حتى وإن تراجعت بعض الشىء.

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"العدل الدولية" تعلن موعد مداولات الرأى الاستشارى بشأن احتلال إسرائيل لفلسطين

أكدت محكمة العدل الدولية أن جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 فبراير الحالي، وفقًا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

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