السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|قائمة حكام كأس العالم 2026 وتحذير دولي من خطر إبادة المدنيين في غزة

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

 شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

بينهم محمد عمر ومعروف.. قائمة حكام الساحة المبدئية لكأس العالم 2026

كشفت تقارير مغربية، اليوم الجمعة، الستار عن القائمة المبدئية لحكام الساحة لكأس العالم (2026)، والمقرر إقامته في كل من (المكسيك والولايات المتحدة الإمريكية وكندا).

وفقا لما ذكر موقع البطولة المغربي: "القائمة الأولية لحكام الساحة من القارة السمراء، شهدت تواجد الثنائي المصري الدولي، أمين عمر ومحمد معروف حكمين للساحة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

العفو الدولية تحذر المدنيين من "خطر الإبادة الجماعية" للمدنيين في غزة

قالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إن المدنيين في غزة معرضون "لخطر الإبادة الجماعية" ردًا على دعوات إسرائيل لسكان رفح بالإخلاء.

وتساءلت أجنيس كالامار، الأمين العام للمنظمة الدولية، عن المكان الذي من المتوقع أن يتم إجلاء المدنيين إليه في غزة ردًا على آخر الأخبار عن عملية عسكرية إسرائيلية قادمة ردا على انباء الاخلاء في رفح.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 10-2-2024

ارتفعت معدلات البحث أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 10-2-2024 والتي تشهد حالة من الاستقرار وذلك منذ آخر انخفاض في أسعار البيع والشراء لكافة أنواع الطيور بقيمة 3 جنيهات من أرض المزارع للتجار في كافة محافظات الجمهورية.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

مكاوى: الصحف الورقية ما زالت أمامها فرصة فى الوجود بتقديم التقارير الاستقصائية

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه تاريخيًا لا يوجد وسيط أثر على وسيط آخر ظهر بعده، حيث عندما ظهر الراديو ظلت الصحافة متواجدة حتى وإن تراجعت بعض الشىء.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

"العدل الدولية" تعلن موعد مداولات الرأى الاستشارى بشأن احتلال إسرائيل لفلسطين

أكدت محكمة العدل الدولية أن جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 فبراير الحالي، وفقًا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أسعار الفراخ بورصة الدواجن الإبادة الجماعية غزة كأس العالم 2026 العدل الدولية

مواد متعلقة

رابط بوابة التعاقدات العامة وخطوات التسجيل إلكترونيًا

تفاصيل حالة الطقس في القاهرة والإسكندرية خلال أسبوع

بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن نتيجة وظائف التربية والتعليم 2024

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية

رابط بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

فى ذكراه.. لهذا السبب لقب الفنان عادل أدهم بـ"البرنس"

بينها للشعر والهضم.. فوائد مذهلة لفاكهة الأفوكادو

أخبار فاتتك|توجه لإقامة نهائى كأس مصر بالسعودية.. وإطلاق 30 صاروخًا من لبنان على إسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو لـ"بلينكن": العملية البرية فى رفح الفلسطينية قد تبدأ خلال أسبوعين

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

سعر الذهب اليوم السبت 10-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

خطوة "لا رجعة فيها" لإقامة الدولة الفلسطينية.. أبرز نتائج اجتماع الرياض

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 10-2-2024 فى البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟