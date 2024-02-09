الحرب في رفح.. نتنياهو يبلغ بلينكن بموعد العملية العسكرية المرتقبة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، قد تبدأ بعد أسبوعين؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالتدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية إلى رفح.

وتابع: "رفح تأوي نحو مليون و400 ألف نازح يتواجدون في مساحة تبلغ 63 كيلو مترا مربعا، لجأوا إليها من مختلف مناطق قطاع غزة، التي تتعرض لعمليات تدمير، وتهجير، وتجويع ممنهح منذ خمسة أشهر، حسبما جاء في نباء عاجل لفضائية"القاهرة الإخبارية".