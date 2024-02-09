المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: زيارة بلينكن للمنطقة ركزت على كيفية إنهاء الحرب بغزة

قال المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل ويربيرج، إن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان يركز خلالها على عدد من الملفات أبرزها الوضع في قطاع غزة، والجهود في إطلاق سراح الرهائن، بجانب المناقشات مع الجانب الإسرائيلي حول كيف سترى نهاية هذه الحرب وماذا سيكون بعدها.

وأضاف ويربيرج، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه في نفس الوقت ناقش بلينكن مع بعض الشركاء والحلفاء في المنطقة الهجمات الصاروخية غير المبررة من جماعة الحوثي على السفن في باب المندب، وكيف أنها تضر الشعوب في المنطقة.

وأوضح أنه منذ شهرين وأكثر قمنا بالتنسيق مع الدو الأخرى لمنع وتقليص قدرة الحوثيين في الهجمات التي تشنها في البحر الأحمر.