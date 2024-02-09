عبدالغنى العيادى: أمريكا تقف وراء فتح جبهات صراع متعددة

قال عبدالغني العيادي المستشار السابق في البرلمان الأوروبي، إن الولايات المتحدة الأمريكية دائمًا تسير في المسار الذي يجعل منها قوة تقف في غالب الأحيان وراء مجموعة من المواقف غير السليمة إنسانيًا وحقوقيًا والتي تفتح جبهات ربما هي في غنًى عنها أو دول حلفائها في غنًى عنها أيضًا.

وأضاف العيادي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تاريخًا متسلسلًا لن يغير فيه شيء دخول أو خروج رئيس دولة، ولكن هناك استراتيجية قائمة على فتح جبهات متعددة وعلى ركوب الموقف العسكري والموقف المسيطر على العالم والذي يستدعي السلاح والعنف أكثر مما يستدعي الحكمة.

وأوضح أنه في كتاب "من يقود العالم؟" يطور مؤلفه نوعًا من المرافعة النقدية ضد السياسة الأمريكية ويعطي أمثلة معينة في عدد صفحاته مجموعة من المحطات تضع الولايات المتحدة محل انتقاد ومساءلة نظرًا لدخولها في معارك وجبهات ربما لا تحترم فيها أي شيء من حقوق الإنسان أو أي شيء آخر، فالمصلحة العليا للدولة الأمريكية ومن يشاركها هذه السلطات فقط.