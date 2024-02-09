الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى: هناك صراع فى إسرائيل بين التيارين العسكرى والسياسى

إسرائيل
إسرائيل

قال العميد أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي، إن هناك صراعًا في إسرائيل اليوم بين التيارين "العسكري والسياسي"، فالعسكري يتخذ قراراته انطلاقًا من واقع الميدان ووصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يستطيع أن يعمل أو ينتج أو يحدث في غزة أكثر ما ارتكب من جرائم. 

وأضاف الخبير العسكري اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإنجازات العسكرية الإسرائيلية فإنها تلاقي حائطًا مسدودًا، وبالتالي بات هذا الجيش في غزة في حال الاستنزاف وهو يكشف ظهره وصدره للمقاومة حتى تنزل فيه الخسائر.

وأوضح أن التيار العسكري يرى أن العمل باستراتيجية تحديد الخسائر وتقليص النتائج السلبية لحرب الاستنزاف هو القرار العسكري السليم، وبالتالي من الوجهة العسكري القرارات التي اتخذها المستوى العسكري يمكن أن تبرر بالضرورات العسكرية ومصلحة الجيش. 

وتابع: في المقابل نجد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل بفكر سياسي أو لمصلحة سياسية، وعينه على البيئة والضغوط والمفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار.

 

القاهرة الإخبارية إسرائيل الانجازات العسكرية غزة الاستنزاف

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