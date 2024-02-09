"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تتوغل فى خان يونس وتحاصر عدة مراكز للإيواء

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، تشهد توغلًا إسرائيليًا لعدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية، حيث لا تزال المدينة تشهد كثافة في إطلاق النيران وقذائف باتجاه الأحياء والمربعات السكنية.

قوات الاحتلال تواصل محاصرتها مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر

وأضاف جبر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر عددًا من مراكز الإيواء التي تضم آلاف النازحين الفلسطينيين، كما تواصل محاصرتها مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومجمع ناصر الطبي، وتطلق الرصاص بشكل عشوائي على كل ما يتحرك في تلك المناطق.

المُسيّرات الإسرائيلية تطلق الرصاص صوب النازحين

وأوضح أنه قبل قليل أجبرت هذه الآليات العسكرية المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مراكز الإيواء على الخروج باتجاه مدينة رفح، لكن أثناء خروجهم أطلقت المُسيّرات الإسرائيلية الرصاص صوبهم، ما عرقل خروجهم من تلك المراكز.

وتابع: "ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر وتفخخ عددا من المربعات السكنية في خان يونس، ما أثار دمارا واسعا، كما أنه في مدينة غزة ما زالت هناك آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل بشكل كبير بالمناطق الجنوبية، حيث تشتبك وتطلق الرصاص باتجاه المواطنين والمقاومة التي أكدت أنها تمكنت من إيقاع خسائر فادحة في صفوف الآليات المتوغلة".

