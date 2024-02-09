الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تتوغل فى خان يونس وتحاصر عدة مراكز للإيواء

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، تشهد توغلًا إسرائيليًا لعدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية، حيث لا تزال المدينة تشهد كثافة في إطلاق النيران وقذائف باتجاه الأحياء والمربعات السكنية.

قوات الاحتلال تواصل محاصرتها مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر

وأضاف جبر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر عددًا من مراكز الإيواء التي تضم آلاف النازحين الفلسطينيين، كما تواصل محاصرتها مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومجمع ناصر الطبي، وتطلق الرصاص بشكل عشوائي على كل ما يتحرك في تلك المناطق.

المُسيّرات الإسرائيلية تطلق الرصاص صوب النازحين

وأوضح أنه قبل قليل أجبرت هذه الآليات العسكرية المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مراكز الإيواء على الخروج باتجاه مدينة رفح، لكن أثناء خروجهم أطلقت المُسيّرات الإسرائيلية الرصاص صوبهم، ما عرقل خروجهم من تلك المراكز.

وتابع: "ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر وتفخخ عددا من المربعات السكنية في خان يونس، ما أثار دمارا واسعا، كما أنه في مدينة غزة ما زالت هناك آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل بشكل كبير بالمناطق الجنوبية، حيث تشتبك وتطلق الرصاص باتجاه المواطنين والمقاومة التي أكدت أنها تمكنت من إيقاع خسائر فادحة في صفوف الآليات المتوغلة".
 

 

القاهرة الإخبارية قطاع غز خان يونس الآليات النازحين الفلسطينيين

مواد متعلقة

عادل حمودة: نتنياهو يتعمد افتعال أجواء تفسد صفقة التبادل

باحث: هناك حالة كبيرة من الانقسام داخل حكومة الحرب الإسرائيلية

حمودة: إسرائيل وأمريكا تعلمان أن معاهدة السلام مع مصر أساس كل المبادرات السلمية

جمال عنايت: مصر تواصل جهودها المكثفة للتهدئة في قطاع غزة

الخارجية الأمريكية: من الكارثى تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح

القاهرة الإخبارية: عائلات المحتجزين يغلقون شارعًا مؤديًا لوزارة الدفاع فى تل أبيب

القاهرة الإخبارية| 20 صاروخا يستهدف مستوطنات دوفيف وزيفون قرب الحدود اللبنانية

ما الرسائل التي تريد إرسالها إسرائيل لحزب الله بعد اغتيال مسئول عسكرى؟

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

عاجل| نتنياهو ينتقد الجيش الإسرائيلى وتقدمه البطىء فى غزة

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة

بحثًا عن "الرهائن".. إسرائيل تفحص أكثر من 350 جثة من غزة فى تل أبيب