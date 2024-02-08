باحث: هناك حالة كبيرة من الانقسام داخل حكومة الحرب الإسرائيلية

قال خلدون البرغوثي، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن هناك حالة كبيرة من الانقسام داخل حكومة الحرب الإسرائيلية، بسبب وجود تباين بين أعضائها بشأن صفقة تبادل المحتجزين والهدنة الأخيرة.

وأضاف البرغوثي، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يحدث في كابنيت الحرب واضح بأن هناك انقساما بين رئس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت من جهة، وبين أعضاء في كابنيت الحرب بني غانتس وآيزنكوت من جهة أخرى.

وفيما يتلعق بطريقة التعامل مع الصفقة، أوضح أنه قبل قليل وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن نتنياهو بعد انتهاء اجتماع الحكومة مساء اليوم انتقد الوزراء لأنهم لم يهاجموا مقترح الصفقة الذي قدم لإسرائيل من قبل حركة حماس، مشيرًا إلي أن خطاب نتنياهو كان واضحًا ورده على هذه الصفقة بأنه يرفضها تمامًا.