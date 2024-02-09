الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستوطنون يقتحمون قريتى "خربثا بنى حارث" و"نعلين" فى الضفة الغربية

مستوطنون إسرائيليون
مستوطنون إسرائيليون

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا قريتي خربثا بني حارث ونعلين غرب مدينة رام الله، بالضفة الغربية، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وقبل قليل، طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، في بيان، باجتماع فوري مع مجلس الحرب الإسرائيلي.

نتنياهو يواجه انتقادات متكررة من الداخل الإسرائيلى بسبب المحتجزين

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انتقادات متكررة من الداخل الإسرائيلي وعدد من السياسيين؛ بسبب أزمة المحتجزين في قطاع غزة، وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء.

القاهرة الإخبارية مستوطنين رام الله الضفة الغربية

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