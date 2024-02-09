الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب باجتماع فورى مع مجلس الحرب

عائلات المحتجزين
عائلات المحتجزين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب في بيان باجتماع فوري مع مجلس الحرب الإسرائيلي.

نتنياهو يواجه انتقادات متكررة من الداخل الإسرائيلى بسبب المحتجزين

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات متكررة من الداخل الإسرائيلي وعدد من السياسيين؛ بسبب  أزمة المحتجزين في قطاع غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء.

كما أغلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة الشارع المؤدي إلى وزارة الدفاع في تل أبيب، رافعة لافتة ضخمة تطالب بإبرام صفقة تبادل.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين مجلس الحرب مجلس الحرب الإسرائيلي القاهرة الإخبارية

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