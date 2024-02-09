عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب باجتماع فورى مع مجلس الحرب

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب في بيان باجتماع فوري مع مجلس الحرب الإسرائيلي.

نتنياهو يواجه انتقادات متكررة من الداخل الإسرائيلى بسبب المحتجزين

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات متكررة من الداخل الإسرائيلي وعدد من السياسيين؛ بسبب أزمة المحتجزين في قطاع غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء.

كما أغلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة الشارع المؤدي إلى وزارة الدفاع في تل أبيب، رافعة لافتة ضخمة تطالب بإبرام صفقة تبادل.