الكرملين: تغيير قائد جيش أوكرانيا لن يغير مسار عملياتنا العسكرية

أعلن الكرملين عن أن تغيير قائد جيش أوكرانيا لن يغير مسار العمليات العسكرية لروسيا، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وزير الدفاع الأوكرانى يعفى قائد القوات المسلحة من منصبه

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، الخميس، عن إعفاء قائد القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، من منصبه، وتعيين أولكسندر سيرسكي بدلًا منه.

وقال عمروف، في بيان مقتضب: "اليوم تم اتخاذ قرار بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية.. أنا ممتن بصدق لفاليري فيديروفيتش (زالوجني) على كل إنجازاته وانتصاراته".