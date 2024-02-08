إعفاء قائد الجيش الأوكرانى من منصبه

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، الخميس، إعفاء قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني من منصب وتعيين أولكسندر سيرسكي بدلًا منه.

وقال عمروف في بيان مقتضب: "اليوم تم اتخاذ قرار بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية.. أنا ممتن بصدق لفاليري فيديروفيتش (زالوجني) على كل إنجازاته وانتصاراته".

وأكد عمروف أن الرئيس زيلينسكي طلب من زالوجني "البقاء ضمن فريقه"، بينما أقر القائد العسكري بأن على استراتيجية بلاده أن "تتغير وتتأقلم"، حسب فرانس برس.

هناك حاجة إلى تغييرات في الجيش

في وقت سابق، نقلت "رويترز" أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أنه طلب من قائد جيشه فاليري زالوجني البقاء كجزء من فريق قيادته، وأنهما اتفقا على "ضرورة إجراء تغييرات في الجيش".

وكتب زيلينسكي عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "التقيت بالجنرال فاليري زالوجني. ولقد شكرته على الدفاع عن أوكرانيا لمدة عامين. وناقشنا التجديد الذي تتطلبه القوات المسلحة الأوكرانية".

أضاف: "ناقشنا أيضًا من يمكن أن يكون جزءًا من القيادة المتجددة للقوات المسلحة الأوكرانية لقد حان الوقت لمثل هذا التجديد".

وتابع "اقترحت على الجنرال زالوجني أن يبقى ضمن الفريق. وسوف نفوز بالتأكيد. والمجد لأوكرانيا".

من جهته، اعتبر قائد الجيش الأوكراني المقال فاليري زالوجني في مقال له نشر الخميس الماضي أن أوكرانيا قد تضطر إلى تعديل استراتيجيتها العسكرية بسبب انخفاض المساعدات الخارجية.

وقال زالوجني الذي ترددت أنباء عن إقالته مؤخرًا بعد خلافه مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في مقال رأي لشبكة سي إن إن: "إن حلفاء أوكرانيا الرئيسيين يتنازعون بشأن الدعم المستقبلي لكييف".

وأضاف زالوجني: "علينا التعامل مع انخفاض الدعم العسكري من الحلفاء الرئيسيين الذين يخوضون نزاعات تتعلق بالتوترات السياسية الخاصة بهم".

ولفت إلى أن أوكرانيا لن تكون قادرة على تعزيز القوة البشرية لجيشها ما لم يتخذ المشرعون إجراءات "لا تحظى بشعبية" لتعبئة مزيد من الرجال، وهي قضية مثيرة للجدل في أوكرانيا.