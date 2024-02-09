القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى مكثف على بلدات لبنانية فى الجنوب

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن هناك قصفا إسرائيليا مكثفا لعدد من البلدات اللبنانية الجنوبية، وتحديدًا في القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني، في وقت أعلن فيه حزب الله اللبناني، صباح اليوم، عن تنفيذه عملية واحدة استهدفت قاعدة دوفيف الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

وأضاف "سنجاب"، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية والطائرات الحربية في سماء لبنان، بما في ذلك القطاعات الثلاث في الجنوب اللباني، مرورًا بالجنوب اللبناني بشكل كامل، وصولًا للعاصمة بيروت، بجانب وجود تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في الشمال اللبناني.

وأوضح أن حالات النزوح لا تزال مستمرة حتى الآن، وخصوصًا بعد وصول القصف الإسرائيلي إلى مناطق لم يدخلها من قبل، مثلما حدث أمس الخميس في مدينة النبطية باستهداف سيارة بصاروخ من طائرة إسرائيلية مسيرة.