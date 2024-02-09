الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى مكثف على بلدات لبنانية فى الجنوب

قصف
قصف

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن هناك قصفا إسرائيليا مكثفا لعدد من البلدات اللبنانية الجنوبية، وتحديدًا في القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني، في وقت أعلن فيه حزب الله اللبناني، صباح اليوم، عن تنفيذه عملية واحدة استهدفت قاعدة دوفيف الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

وأضاف "سنجاب"، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية والطائرات الحربية في سماء لبنان، بما في ذلك القطاعات الثلاث في الجنوب اللباني، مرورًا بالجنوب اللبناني بشكل كامل، وصولًا للعاصمة بيروت، بجانب وجود تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في الشمال اللبناني.

وأوضح أن حالات النزوح لا تزال مستمرة حتى الآن، وخصوصًا بعد وصول القصف الإسرائيلي إلى مناطق لم يدخلها من قبل، مثلما حدث أمس الخميس في مدينة النبطية باستهداف سيارة بصاروخ من طائرة إسرائيلية مسيرة.

 

القاهرة الإخبارية لبنان الجنوب اللبنانى طائرات الاستطلاع

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف ‏التجهيزات التجسسية فى ثكنة دوفيف

الكرملين: تغيير قائد جيش أوكرانيا لن يغير مسار عملياتنا العسكرية

مستوطنون يقتحمون قريتى "خربثا بنى حارث" و"نعلين" فى الضفة الغربية

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تتوغل فى خان يونس وتحاصر عدة مراكز للإيواء

عادل حمودة: نتنياهو يتعمد افتعال أجواء تفسد صفقة التبادل

باحث: هناك حالة كبيرة من الانقسام داخل حكومة الحرب الإسرائيلية

حمودة: إسرائيل وأمريكا تعلمان أن معاهدة السلام مع مصر أساس كل المبادرات السلمية

جمال عنايت: مصر تواصل جهودها المكثفة للتهدئة في قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

"اتحسدت بعد الهنا".. البلوجر ليلى محمود تبكي: يارب هون (فيديوجراف)

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية

طرده منجد من العمل فأنهى حياته فى العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة