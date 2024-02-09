الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الله يستهدف ‏التجهيزات التجسسية فى ثكنة دوفيف

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله، اللبناني، عن استهدافه ‏التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى، بالقرب من الحدود اللبنانية، بالأسلحة، محققًا بها إصابات مباشرة‏، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأمس الخميس، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأنه تم إطلاق نحو 20 صاروخًا تجاه مستوطني دوفيف وزيفون في الجليل الأعلى بالقرب من الحدود اللبنانية، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلنت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن أنه تم تنفيذ عمليتين عسكريتين نفذهما حزب الله اللبناني تجاه أهداف إسرائيلية عقب هجوم مدينة النبطية.

القاهرة الإخبارية حزب الله دوفيف الحدود اللبنانية

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