حزب الله يستهدف ‏التجهيزات التجسسية فى ثكنة دوفيف

أعلن حزب الله، اللبناني، عن استهدافه ‏التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى، بالقرب من الحدود اللبنانية، بالأسلحة، محققًا بها إصابات مباشرة‏، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأمس الخميس، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأنه تم إطلاق نحو 20 صاروخًا تجاه مستوطني دوفيف وزيفون في الجليل الأعلى بالقرب من الحدود اللبنانية، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلنت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن أنه تم تنفيذ عمليتين عسكريتين نفذهما حزب الله اللبناني تجاه أهداف إسرائيلية عقب هجوم مدينة النبطية.