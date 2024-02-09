الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": المسيرات الإسرائيلية تستهدف كل شىء يتحرك فى غزة

المسيرات الإسرائيلية
المسيرات الإسرائيلية

قال بشير جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من رفح الفلسطينية، إن المجازر الإسرائيلية في حق الفلسطينيين ما زالت في تصاعد، والاحتلال يواصل محاصرة مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر، ومجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف “جبر” خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المستشفيات في خان يونس تتعرض لإطلاق النار من المسيرات الإسرائيلية والدبابات المحاصرة لتلك الأبنية، ما أدى لانهيار شبه تام للمنظومة الصحية.

وأوضح أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر مدرستين يوجد بهما عدد كبير من النازحين الفلسطينيين، وكانت قد طلبت منهما قبل قليل مغادرة هذه المدارس والتوجه لمحافظة رفح، عبر ممر آمن قد حددته لهم إسرائيل.

وأشار إلى أنه عند محاولة النازحين الخروج من الممر، أطلقت المسيرات الحربية الإسرائيلية الرصاص باتجاه المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء عدد منهم بين شهيد ومصاب، ودفع النازحين للعودة لتلك المدارس.

ونوّه إلى أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف في محافظة خان يونس من الطائرات الحربية لعدد من الأحياء، حيث استهدفت عددا من منازل المواطنين، فيما قامت بتفخيخ وتفجير مربع سكني يقع في المنطقة الغربية الجنوبية لهذه المحافظة.
 

القاهرة الإخبارية خان يونس المستشفيات رفح المسيرات

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