الرئاسة الفلسطينية: خطة "نتنياهو" للعدوان على رفح مُقدمة لتهجير أهالى غزة

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن مواصلة العدوان في رفح تشكل تهديدًا حقيقيًا ومقدمة خطيرة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجر من وطنه، داعيةً مجلس الأمن الدولي لتحمل مسئولياته.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن تداعيات مواصلة العدوان في رفح.