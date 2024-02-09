الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة: 700 ألف طفل في السودان يواجهون سوء التغذية الحاد

السودان
السودان

أعلنت الأمم المتحدة، أن 700 ألف طفل في السودان يواجهون سوء التغذية الحاد؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا فى السودان وتزويدهم بالخدمات الصحية المنقذة للحياة، وقالت إنه بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على تصاعد النزاع فى السودان فى أبريل 2023، أدى الوضع الإنساني المتدهور باستمرار إلى أكبر أزمة نزوح فى العالم، وقد نزح نحو 8 ملايين شخص فى السودان بسبب النزاع، منهم 6 ملايين نازح داخليًا، و1.8 مليون نازح إلى البلدان المجاورة.

وأضافت المنظمة أن لأزمة نزوح بهذا الحجم تأثيرات كبيرة على الاحتياجات الصحية للنازحين والسكان المضيفين، بالإضافة إلى كونهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض بسبب الأماكن المكتظة، فإن قدرة الناس على الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والغذاء والخدمات الصحية الأساسية المنقذة للحياة محدودة.

الامم المتحدة السودان سوء التغذية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

حزب الله يطلق حزمة من الصواريخ باتجاه الجليل الأعلى

عبدالغنى العيادى: أمريكا تقف وراء فتح جبهات صراع متعددة

غارة أمريكية تستهدف موقعًا للحوثيين للمرة الثانية شمال الحُديدة

نواز شريف يعلن فوزه فى الانتخابات الباكستانية العامة

عماد الدين حسين: إسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة والعالم يشهد

مراسل "القاهرة الإخبارية": المسيرات الإسرائيلية تستهدف كل شىء يتحرك فى غزة

فايز فرحات: مصر أدارت معركة كبيرة فيما يتعلق بدخول المساعدات لغزة

خبير عسكرى: هناك صراع فى إسرائيل بين التيارين العسكرى والسياسى

الأكثر قراءة

ما هو مقدار الشعر المتساقط الطبيعي أثناء الاستحمام؟ الطب يجيب

جيش الاحتلال يعلن مقتل محتجز لدى حماس فى قطاع غزة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

سقطا من "الأسانسير".. النيابة تُحقق فى مصرع توأم بفيصل

بيساو.. جزيرة مصرية لا تُعلم بناتِها بعد الإعدادية!

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس