الأمم المتحدة: 700 ألف طفل في السودان يواجهون سوء التغذية الحاد

أعلنت الأمم المتحدة، أن 700 ألف طفل في السودان يواجهون سوء التغذية الحاد؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا فى السودان وتزويدهم بالخدمات الصحية المنقذة للحياة، وقالت إنه بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على تصاعد النزاع فى السودان فى أبريل 2023، أدى الوضع الإنساني المتدهور باستمرار إلى أكبر أزمة نزوح فى العالم، وقد نزح نحو 8 ملايين شخص فى السودان بسبب النزاع، منهم 6 ملايين نازح داخليًا، و1.8 مليون نازح إلى البلدان المجاورة.

وأضافت المنظمة أن لأزمة نزوح بهذا الحجم تأثيرات كبيرة على الاحتياجات الصحية للنازحين والسكان المضيفين، بالإضافة إلى كونهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض بسبب الأماكن المكتظة، فإن قدرة الناس على الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والغذاء والخدمات الصحية الأساسية المنقذة للحياة محدودة.