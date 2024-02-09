الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الله يطلق حزمة من الصواريخ باتجاه الجليل الأعلى

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن حزب الله اللبناني، أطلق دفعة جديدة من الصواريخ نحو الجليل الأعلى بالقرب من الحدود اللبنانية؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وصباح اليوم، أعلن حزب الله، اللبناني، عن استهدافه ‏التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى، بالقرب من الحدود اللبنانية، بالأسلحة، محققًا بها إصابات مباشرة‏، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأمس الخميس، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأنه تم إطلاق نحو 20 صاروخًا تجاه مستوطني دوفيف وزيفون في الجليل الأعلى بالقرب من الحدود اللبنانية، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

حزب الله القاهرة الإخبارية الصواريخ الجليل الأعلى

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