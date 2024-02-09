باحث: الأمريكان يرون أن ترامب هو المنقذ ولم يعودوا يثقون فى بايدن

قال أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي، إننا أمام موقف جديد على الشعب الأمريكي والعالم، ففي هذه المرحلة من الانتخابات الأمريكية يكون هناك رئيس سابق يواجهه 91 اتهامًا وفي نفس الوقت رئيس حالي ظروفه المحلية والإقليمية والدولية جعلت منافسه الشرس ترامب وضعه أفضل.

وأضاف الباحث السياسي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإجراءات التي حدثت خلال الفترة الماضية من قبل الحملات الانتخابية التي قام بها ترامب وجد أن شعبيته تزداد وفي نفس الوقت حرب غزة التي تخطت الـ120 يومًا وضعت الإدارة الأمريكية وعلى رأسها بايدن في موقف غير مشجع على المستويين الداخلي والخارجي.

وأوضح أن هناك مخاوف لدى الأوروبيين ولدى قوى إقليمية أخرى وحتى في منطقة الشرق الأوسط في حالة فوز ترامب، حيث إن الرؤى تقول إنه حتى وقتنا الحالي لا يوجد منافس على الساحة يحظى بتأييد شبه إجماعي من الشعب الأمريكي سوى ترامب، مؤكدًا أن ثقة المواطن الأمريكي في بايدن تزعزعت، وحرب غزة سحبت كثيرًا جدًا من رصيد بايدن.