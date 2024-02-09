باحث: التصعيد الأمريكي البريطاني سببًا رئيسيًا في أزمة الملاحة بالبحر الأحمر

قال يحيى حرب الكاتب والباحث السياسي، إنه قبل الضربات الأمريكية البريطانية كان هناك 27 سفينة منعت كلها من التوجة إلى إسرائيل، ولكن بعد تنفيذها نحن الآن، أمام انقطاع شبه كامل لمرور السفن.

وأضاف حرب، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن التصعيد الأمريكي البريطاني السبب الرئيسي وراء أزمة الملاحة في البحر الأحمر، فالولايات المتحدة تريد أن تلعب دور الوسيط في المنطقة، مشيرًا إلى أن لعب ذلك الدور يستوجب عدم التدخل بشكل مباشر في الصراع.