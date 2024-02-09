الأمم المتحدة: قلقون بشأن مصير المدنيين فى رفح ولن ندعم التهجير القسرى

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ بشأن مصير المدنيين في رفح جنوب قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المدنيين في رفح بحاجة إلى الحماية ولا نريد أن نرى أي نزوح قسري، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة لن تدعم بأي شكل التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن كثافة سكان رفح تجعل حماية المدنيين مستحيلة تقريبا في أي هجوم بري.