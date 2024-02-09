الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على جنود إسرائيليين يعملون فى الضفة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات على جنود إسرائيليين يعملون في الضفة الغربية؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

في سياق آخر، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ بشأن مصير المدنيين في رفح جنوب قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المدنيين في رفح بحاجة إلى الحماية ولا نريد أن نرى أي نزوح قسري، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة لن تدعم بأي شكل التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي.