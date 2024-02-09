الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاحتلال يعتقل عدد من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني الطبية في خان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددًا من طواقمها الطبية ومرافقي الجرحى بمستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقبل قليل، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن استشهاد 12 فلسطينيًا في غارات وقصف إسرائيلي على خان يونس، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المدنيين في رفح بحاجة إلى الحماية ولا نريد أن نرى أي نزوح قسري، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة لن تدعم بأي شكل التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي.

القاهرة الإخبارية الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى الأمل خان يونس قطاع غزة الاحتلال

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